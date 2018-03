RÁDIO BLOG 21.01

Fórum do dia:

Segundo recente matéria da revista inglesa, The Economist, o poder econômico adquirido pelas mulheres, devido à crescente inserção destas no mercado de trabalho, é a maior revolução dos últimos 50 anos. Ainda segundo a revista, em poucos tempo, as mulheres serão a maioria da força de trabalho nos Estados Unidos.

E no Brasil, você acha que a situação das mulheres é a mesma? E os homens, como estão encarando essa revolução?

