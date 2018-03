RÁDIO BLOG 19.03

Fórum do dia:

O Estado planeja construir uma rodovia de 35,5 kilômetros, ligando as cidades de Caraguatatuba e São Sebastião. O projeto prevê a derrubada de 940 mil m² de Mata Atlântica, o equivalente a 2/3 do Parque do Ibirapuera. A rodovia deve fazer parte do projeto que prevê a ampliação do Porto de São Sebastião, que no momento está suspenso.

O que você acha? São Sebastião seria o melhor lugar para ampliar a capacidade portuária do Estado? O suposto desenvolvimento justifica o impacto ambiental dessa obra?

