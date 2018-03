RÁDIO BLOG 18.03

Fórum do dia:

Entrou em vigor na última terça-feira uma lei que altera o Programa de Silêncio Urbano, o Psiu. Entre as alterações estão: a redução no valor das multas, e a impossibilidade de se fazer denúncias anônimas, pois a medição do ruído deve ser feita na presença do denunciante, do denunciado e de testemunhas.

Você concorda com essa alteração? Já teve problemas com barulhos excessivos na cidade? Já teve alguma resposta do poder público?

