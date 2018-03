RÁDIO BLOG 18.01

Fórum do dia:

Segundo pesquisa da consultoria Nielsen, o Brasil está em terceiro lugar no ranking de otimismo em relação à recuperação econômica. Junto com os indianos e indonésios, os brasileiros são os mais dispostos a retomar gastos com supérfluos, como artigos tecnológicos e férias, neste ano.

E você, também está otimista em relação à economia?

Participe!

SMS para 50093 com a palavra BLOG e seu comentário.

Custo de R$0,31+impostos por mensagem enviada

E mande também sua dica para fugir do trânsito.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Participe também por email:

blog@radioeldorado.com.br

———————————————–

Ajude o Haiti. Clique aqui

———————————————–

O otimismo do brasileiro com a economia…



by Novaes

http://novacharges.wordpress.com

http://novaeshumorarte.blogspot.com