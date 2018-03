RÁDIO BLOG 17.03

Fórum do dia:

O Brasil poderá ser o primeiro país a impor uma retaliação comercial aos Estados Unidos, quebrando patentes de medicamentos ou de outros produtos. A retaliação é uma reposta à manutenção de subsídios ilegais a produtores e exportadores americanos de algodão.

Você acha que o Brasil deve retaliar os Estados Unidos ou isso pode abalar as relações entre os dois países, prejudicando as exportações brasileiras?

Participe!

SMS para 50093 com a palavra BLOG e seu comentário.

Custo de R$0,31+impostos por mensagem enviada

Participe também por email:

blog@radioeldorado.com.br

==============================================

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

NA BASE DA AMEAÇA…

Novaes

http://novacharges.wordpress.com

http://novaeshumorarte.blogspot.com

—————————————————–

CERVEJA E ARTE

Uma mostra recém-inaugurada em Madri reúne obras de artistas plásticos contemporâneos inspiradas na cerveja.

Uma delas é esta:

Feita por Fernando Bellver, a “Mujer com peineta y abanico tomándose uma cervecita en la Plaza de las Ventas” (“Mulher com pente e leque bebendo uma cervejinha na praça de Las Ventas”) se inspirou na “Mujer con peineta menor” do dadaísta Francis Picabia, essa aqui:

Afffff deu até calor!!! Desce uma aê!!!