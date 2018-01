RÁDIO BLOG 16.12

Fórum do dia:

A televisão estatal iraniana divulgou hoje que o exército do país testou com sucesso uma versão avançada de um míssil de médio alcance.

Enquanto isso, há algumas semanas o Brasil deu um passo de aproximação com o Irã, com a visita do primeiro ministro Mahmoud Ahmadinejad.

Essa aproximação entre Brasil e Irã pode ser importante para a busca da paz e de parceiros comerciais no Oriente Médio? Ou pode prejudicar a imagem do Brasil no exterior?

Participe!

SMS para 50093 com a palavra BLOG e seu comentário.

Custo de R$0,31+impostos por mensagem enviada

E mande também sua dica para fugir do trânsito.

Participe também por email:

blog@radioeldorado.com.br

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

————————————————————-

NOVAES NA ÁREA! DERRUBOU, É PÊNALTI!

http://novacharges.wordpress.com

————————————————————