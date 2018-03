RÁDIO BLOG 16.03

Fórum do dia:

Em respeito a uma liminar da Justiça Federal, a proibição ao bronzeamento artificial está suspensa. A proibição havia sido determinada no ano passado devido a um estudo da Organização Mundial da Saúde, segundo o qual, as câmaras de bronzeamento artificial podem aumentar o risco de câncer e de tumores de pele.

Na sua opinião, o que leva as pessoas a se submeterem a técnicas de tratamento estético que podem eventualmente trazer riscos para a saúde?

Participe!

SMS para 50093 com a palavra BLOG e seu comentário.

Custo de R$0,31+impostos por mensagem enviada

Participe também por email:

blog@radioeldorado.com.br

——————————————————————

EIKE CALCULATOR

por Alê Lopes

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Lá no Link, do estadão.com.br, a Ana Freitas postou hoje um negócio

super divertido! É o Eike Calculator. Você coloca o valor do seu salário e ele calcula quantos anos você vai levar pra acumular a bufunfa que possui o oitavo homem mais rico do mundo segundo a revista Forbes!

Eu mesma vou levar singelos

Acho que eu desisto…

Calcule aqui!

===============================================

Genial!!

————————————————–

AÍ SIM! E OUTRA COISA!!!

Na Inglaterra tem uma organização chamada Battersea Dogs & Cats Home, que está completando 150 anos e comemorou de maneira bem original! Saiu pelo Serviço Postal Britânico uma série de selos com fotos de animais resgatados pela Battersea, que já conseguiram um lar!

Esse aqui é o Herbie!

150 anos salvando animais abandonados! Parabéns à

Battersea Dogs & Cats Home! Um dia a gente chega lá… sem desmerecer

o trabalho de tanta gente boa que recolhe os bichinhos abandonados por aí! ;o)