RÁDIO BLOG 15.12

Segundo o IBGE a expectativa de vida do brasileiro é hoje de 73 anos. Muito além disso, o arquiteto Oscar Niemeyer completa hoje 102 anos.

Além dos avanços da medicina, qual o segredo de uma vida longa? E por que as pessoas estão vivendo cada vez mais, apesar do estresse e da poluição das grandes cidades?

E VIVA OS 102 ANOS DO GRANDE OSCAR NIEMEYER!

CHARGE DO NOVAES EM COMEMORAÇÃO AOS 102 ANOS DE OSCAR NIEMEYER!