RÁDIO BLOG 15.03

Segundo matéria de hoje do caderno Link do Estadão, em breve será possível pagar contas usando apenas o celular. Além disso, com a proliferação do uso de cartões e da internet nas transações bancárias, cada vez menos o chamado papel moeda é utilizado (Veja a matéria aqui).

Na sua opinião, o dinheiro em sua forma tradicional está com os dias contados?

Você já teve problemas com transações pela internet? Confia nos serviços bancários online?



