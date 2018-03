RÁDIO BLOG 15.01

Fórum do dia:

Com a epidemia de doenças diarreicas nas praias da baixada santista e no Rio de Janeiro, volta a tona a preocupação com os alimentos consumidos na praia, como espetinho de camarão, queijo coalho, porções diversas, e bebidas a base de gelo.

E para você, uma temporada na praia não pode passar sem essas iguarias, ou você considera que o risco não vale a pena? Que comidas de praia você mais aprecia?

Participe!

SMS para 50093 com a palavra BLOG e seu comentário.

Custo de R$0,31+impostos por mensagem enviada

E mande também sua dica para fugir do trânsito.

Participe também por email:

blog@radioeldorado.com.br

