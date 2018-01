RÁDIO BLOG 14.12

Fórum do dia:

A Fuvest divulgou hoje a lista de aprovados na primeira fase do vestibular. Ao todo, os 128 mil inscritos disputam 10.812 vagas.

Você acha o sistema de seleção do vestibular justo no Brasil? E o número de vagas na Universidade Pública, está defasado?

(E você também pode mandar perguntas para a educadora Tia Dag, que estará ao vivo hoje em nosso estúdio.)

TIA DAG NO RADIOBLOG!

A entrevistada de hoje foi a educadora e pedagoga Dagmar Garroux, fundadora da Casa do Zezinho, um dos mais bem-sucedidos exemplos de

entidade não governamental que leva educação e dignidade à zona sul de São Paulo.

Os interessados em participar desse projeto, doando seu conhecimento, seu tempo, seu amor, enfim, colocar a mão na massa, é só clicar aqui:

www.casadozezinho.org.br



