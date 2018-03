RÁDIO BLOG 13.01

Fórum do dia:

Entre janeiro e dezembro de 2009, o município de São Paulo registrou uma arrecadação recorde com multas de trânsito. Mais de 470 milhões de reais.

Na sua opinião, as multas estão cumprindo seu papel de educar os motoristas? Ou a fiscalização visa sempre aumentar o saldo dos cofres públicos?

De acordo com o Itamaraty, funcionários do governo vão fornecer, por telefone, informações sobre os brasileiros que estão no Haiti, durante 24 horas. Os números são (61) 3411-8803 / (61) 3411-8805 / (61) 341-8808.

