RÁDIO BLOG 11.12

Fórum do dia:

Ontem, o presidente Barack Obama recebeu o prêmio Nobel da Paz, em meio a controvérsias pelo fato de ser comandante de uma nação que participa atualmente de duas guerras.

Em seu discurso, Obama afirmou “que os países verão que o uso da força não é apenas necessário, mas moralmente justificável”.

O que você acha: a guerra pode ser necessária para obter a paz? E Obama, merece o prêmio?

LANÇAMENTO DO LIVRO “MÚSICA SECRETA” DA CRAVISTA ROSANA LANZELOTTE

Encontros Clássicos

Palestra e Concerto

Rosana Lanzelotte – Ricardo Kanji – Guilherme de Camargo

Sábado, 12 de dezembro, às 11h30

Entrada franca. Distribuição de senhas às 11h00

Sala São Paulo – Sala do Coro

Praça Júlio Prestes s/nº

Telefone (11) 3337-2719

Programa

Anônimo séc. XVIII

Vilão do sétimo tom

José Maurício Nunes Garcia

Beijo a mão que me condena

Lição 5ª

Marcos Portugal e Tomás Antonio Gonzaga

Sucede, Marília bela

Os Mares minha bela

Anônimo

Landum

Sigismund Neukomm

Fantasia para flauta solo



ANDA – MÚSICA E CONSCIÊNCIA PELOS ANIMAIS, PELO PLANETA

Para mais informações acesse: www.anda.jor.br

Serviço:

Anda – Música e Consciência Pelos Animais, pelo Planeta

Data: 13 de dezembro de 2009

Horário: a partir das 11h

Local: Parque da Independência (Museu do Ipiranga)

Entrada Gratuita

CAMPEÃ!!! CAMPEÃ!!!

“LA FACE CACHEÉ DES FESSES” – “A FACE OCULTA DAS NÁDEGAS”

“La Face Cacheé des Fesses” (“A Face Oculta das Nádegas”, em tradução livre), livro e documentário lançados na França por Caroline Pochon e o jornalista Allan Rothschild. Segundo os autores trata-se de “uma viagem multidisciplinar pelas diferentes representações do traseiro na história da humanidade, emprestando conceitos de história da arte, psicanálise, sociologia e semiótica.”

Até Sartre entrou na roda (sem trocadilho)!

“A pátria, a honra, a liberdade, nada existe: o universo gira em torno de um par de nádegas” (Jean-Paul Sartre)

