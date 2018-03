RÁDIO BLOG 11.03

Fórum do dia:

O Dalai Lama, líder espiritual do budismo Tibetano, tem uma frase que diz: “o que mais surpreende é o homem, pois perde a saúde para juntar dinheiro, depois perde o dinheiro para recuperar a saúde. Vive pensando ansiosamente no futuro, de tal forma que acaba por nao viver nem o presente, nem o futuro. Vive como se nunca fosse morrer e morre como se nunca tivesse vivido”.

A gente quer saber o seguinte, você é feliz? E por quê?

Participe!

SMS para 50093 com a palavra BLOG e seu comentário.

Custo de R$0,31+impostos por mensagem enviada

Participe também por email:

blog@radioeldorado.com.br

—————————————————

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Novaes

http://novacharges.wordpress.com

http://novaeshumorarte.blogspot.com