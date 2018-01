RÁDIO BLOG 10.12

Fórum do dia:

O presidente Lula assinou nesta quarta-feira um projeto de lei que transforma a prática de corrupção na administração pública em crime hediondo, ou seja, sem direito a fiança e indulto. O projeto será submetido ao Congresso.

Você acha que o congresso vai aprovar essa medida? E ela pode ajudar a diminuir a corrupção no Brasil?

