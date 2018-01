RÁDIO BLOG 09.12

Fórum do dia:

Segundo um levantamento do IBGE, as famílias brasileiras arcam com 57,4% dos gastos com saúde, contra 41,6% do governo. Em alguns países desenvolvidos o gasto do estado chega a 70% do total.

Você acredita que mais verbas deveriam ser destinadas à saúde no Brasil? Se você tivesse que decidir de qual setor a verba deveria ser remanejada para a saúde, você tiraria dinheiro de que área?

