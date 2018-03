RÁDIO BLOG 08.01

Fórum do dia:

A Secretaria da Receita Federal liberou nesta sexta-feira as consultas ao 1º lote dos contribuintes que caíram na malha fina do Imposto de Renda, relativo aos exercícios de 2009 e 2008.

Nós queremos saber: você acha que sonegar imposto de renda é algo justificável devido à alta carga tributária e à falta de retorno em investimentos por parte do estado?

blog@radioeldorado.com.br

A CULTURA VAI REERGUER SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Uma versão do carnaval de São Luiz deverá acontecer em São Paulo

Leia aqui a matéria feita pelo Lauro Lisboa Garcia sobre a agitação cultural que promete reconstruir São Luiz do Paraitinga.

MOSTRA “GRAPHIAS – DO PAPEL AO PIXEL” NO MEMORIAL

A mostra “Graphias – do Papel ao Pixel” reúne obras de artistas visuais e do grafismo do Uruguai, Brasil, Estados Unidos, Peru e África do Sul, entre outros, até o dia 31 de janeiro.

Curador da exposição, Saulo di Tarso viajou por toda América Latina, Europa e África para se aproximar de outras concepções de arte e poder promover o intercâmbio cultural que o Memorial propõe. Um dos resultados é essa mostra, que tem, entre outros, Julia Castagno, Claudia Olaso, Augustina Staricco e Rosana Carrete representando o Uruguai; Maya Hayuk, os Estados Unidos; Faith 47, a África do Sul; Boris Hoppek, a Alemanha; e Catalina Estrada, a Colômbia.

O Brasil é representado em peso pelo coletivo nacional Base V, e pelos brasileiros Cláudio Mubarak, Daniel Senise e Sergio Niculitcheff, entre outros.

Memorial da América Latina Galeria Marta Traba

Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664 – Barra Funda – Oeste. Telefone: 3823-4600.

Quando – terça a domingo: 9h às 18h.

No meio da chuva…



