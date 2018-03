RÁDIO BLOG 08.03

Fórum do dia:

Hoje, o Dia Internacional da Mulher comemora 100 anos de luta por melhores condições de trabalho, direito a voto, e acima de tudo respeito.

Na sua opinião, as mulheres ainda são vistas como sexo frágil? E o Dia Internacional, é uma justa homenagem ou se tornou uma data com fins comerciais?

Conte pra gente também como está o seu caminho pelo trânsito de São Paulo.

OSCAR 2010

por Alê Lopes



ÓDIO? INVEJA? MÁGOA? RANCOR?

James: – Parabéns querida! Ainda preciso pagar a pensão?

Kathryn: – Obrigada querido! Não precisa mais não, compre uns lexotans!

COMO A MULHER DEVE COMEMORAR O DIA DE HOJE…

Novaes

http://novacharges.wordpress.com

http://novaeshumorarte.blogspot.com

O POEMA, NOVINHO, DO MARCIO EM HOMENAGEM ÀS MULHERES!

E agora, por apenas um triz,

todas são o tempo mais derradeiro,

o verso ainda primeiro,

a dança no nosso terreiro,

o vulto, o vento, fértil sentimento,

a terra, o cimento, o chão…

Ontem eu fui atriz,

hoje eu sou um giz desenhando

meu destino, desatino que hei de ser sempre,

pois eu era asa quebrada,

agora sou voo que avista longe,

longe, longe, horizonte de ser mulher.

Márcio Ahimsa

www.tecerpalavras.blogspot.com

