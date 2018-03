RÁDIO BLOG 05.03

Fórum do dia:

Nesse domingo a academia de artes e ciências cinematográficas realiza a cerimônia de número 82 do Oscar, premiando os melhores do último ano no cinema.

Mas e se fosse feita uma premiação relativa aos últimos dez anos? Para você que filmes mereceriam estar entre os melhores da última década?

Participe!

Conte pra gente também como está o seu caminho pelo trânsito de São Paulo.

E você ainda pode concorrer a ingressos para o show de lançamento do CD Iê Iê Iê, de Arnaldo Antunes. Será neste domingo, dia 07 de março, no Auditório Ibirapuera.

Serão 10 ganhadores até o fim da semana, que vão levar também o CD do artista.

Basta dizer na mensagem que você quer ir ao show.

Mais Monty Python. Mais um clássico.

[kml_flashembed movie=”http://www.youtube.com/v/xCwLirQS2-o” width=”320″ height=”265″ wmode=”transparent” /]

Veja os ganhadores de pares de ingresso do show “Iê Iê Iê” de Arnaldo Antunes. Eles levam também o cd do artista.

Gilberto Veiga

Nancy Rigatto Mello

Marcela Castro Figueiredo

Laura Andrade

Sue Hellen Rufino

Telma Navarrete

Wendell Neves Martins

Lucia Maria dos Santos

Isaura Fabiana Roque Nunes

Déborah Kniagansky Growald

AVISO AOS GANHADORES: Para retirar os ingressos, apresente o RG na bilheteria do Auditório Ibirapuera (Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº – Portão 2 do Parque do Ibirapuera).