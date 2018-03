RÁDIO BLOG 05.01

Fórum do dia:

No último sábado, um menino foi salvo do ataque de um puma por seu cachorro de 18 meses, no Canadá. Essa não é a primeira vez que um cão defende e até salva seu dono de um perigo.

E para você, o cachorro é o melhor amigo do homem? Você tem alguma história emocionante com seu cachorro pra nos contar?

Participe!

SMS para 50093 com a palavra BLOG e seu comentário.

Custo de R$0,31+impostos por mensagem enviada

E mande também sua dica para fugir do trânsito.

Participe também por email:

blog@radioeldorado.com.br