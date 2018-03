RÁDIO BLOG 04.03

Fórum do dia:

Hoje é o fórum do fórum do rádioblog.

A gente quer saber o seguinte: Que assuntos vc gostaria que a gente botasse na pauta do fórum do Radioblog?

Participe!

SMS para 50093 com a palavra BLOG e seu comentário.

Custo de R$0,31+impostos por mensagem enviada

Conte pra gente também como está o seu caminho pelo trânsito de São Paulo.

Participe também por email:

blog@radioeldorado.com.br

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

E você ainda pode concorrer a ingressos para o show de lançamento do CD Iê Iê Iê, de Arnaldo Antunes. Será neste domingo, dia 07 de março, no Auditório Ibirapuera.

Serão 10 ganhadores até o fim da semana, que vão levar também o CD do artista.

Basta dizer na mensagem que você quer ir ao show.

—————————————

AS CLASSES SOCIAIS

Novaes

http://novacharges.wordpress.com

http://novaeshumorarte.blogspot.com