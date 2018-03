RÁDIO BLOG 03.03

Fórum do dia:

Imagens de um trote violento em Mogi das Cruzes, fizeram com que a polícia abrisse um inquérito para apurar o caso. Nas imagens, calouros são agredidos, levam cusparadas e sofrem outras humilhações. Em Barretos, outros sete calouros sofreram queimaduras e intoxicação em trotes.

Na sua opinião, o que leva universitários a praticar ações como estas? Como os autores dos trotes deveriam ser punidos?

