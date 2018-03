RÁDIO BLOG 02.03

Fórum do dia:

Um projeto em tramitação no senado visa responsabilizar civil e penalmente donos de cães considerados perigosos, por danos causados pelos animais. A proposta ainda proíbe a reprodução de cães da raça pitbull.

Você concorda com esse projeto? Os donos de cachorros perigosos são responsáveis pelos atos dos cães?

Veja a matéria completa no Estadão! Clique aqui.

ESSAS FOTOS FORAM MANDADAS PELO OUVINTE JOHNNY

Elas são testemunho do convívio de famílias com crianças e com cães da

raça pit bull. Uma das meninas é filha do Johnny e a outra é uma garotinha de 7 anos que possui paralisia cerebral e que goza do amor de uma pit Bull há 5 anos. Na foto dela, há um depoimento de sua mãe falando sobre o convívio delas…

