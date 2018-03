Radar Político está entre finalistas dos melhores blogs de política segundo a MTV

A MTV promove em seu site votação para o melhor blog de política no Brasil. O jornalista Marcelo Soares elaborou lista com 20 endereços e o Radar Político do estadão.com.br está concorrendo.

Para você que acompanha as informações, análises e os bastidores do poder no Radar Político, vote aqui e ajude a divulgar! A votação termina daqui a 26 dias.

O internauta deve responder à pergunta: “Para quem gosta de saber o que acontece na política do país com uma parcela de opinião, nada melhor que a web. Qual é a melhor página?”