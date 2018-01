Quase 72 mil assinam petição contra Bolsonaro; protesto no Rio reúne 100 pessoas

Felipe Werneck

RIO – Quase 72 mil pessoas haviam assinado até a noite desta terça-feira, 5, a petição intitulada “Proteja o Brasil do Bolsonaro”. Espalhado via redes sociais, o documento informa que 250 pessoas foram assassinadas no Brasil em 2010 por serem gays e classifica de “racistas e homofóbicas” recentes declarações do deputado Jair Bolsonaro (PP-RJ). O objetivo é mobilizar a sociedade para pedir a aprovação da lei anti-homofobia (PLC 122/2006).

A petição será entregue a parlamentares durante manifestação em Brasília. “Face ao crescimento dramático dos ataques e assassinatos de cidadãs e cidadãos LGBT brasileiros, precisamos de seu apoio imediato para aprovar a lei anti-homofobia (PLC 122/2006), assegurando a todos e todas as brasileiras e brasileiros a proteção igualitária perante a lei”, prossegue o texto do documento, que cita a presidente Dilma Rousseff.

Para os autores da petição, as ideias do deputado “não são uma questão de opinião pessoal, elas são perigosas”. “Enquanto já existem leis para proteger outras formas de discriminação, pessoas LGBT não têm nenhuma proteção legal. Vamos erguer nossas vozes mais alto que o Bolsonaro e mostrar que os brasileiros apoiam a lei anti-homofobia. Assine a petição agora.”

Para o deputado Chico Alencar (PSOL-RJ), a mobilização popular pelo Ficha Limpa é um exemplo do que pode ocorrer agora com o projeto anti-homofobia, parado na Casa, principalmente por ação da bancada evangélica. “Nesse sentido, o deputado, com sua postura de ódio, retrógrada, presta um serviço. Pela estupidez, trouxe luz. A celeuma pode estimular a votação.”

À noite, houve manifestação contra Bolsonaro na Cinelândia, centro do Rio. Cerca de 100 pessoas haviam chegado até as 18h30. O presidente do Conselho Estadual dos Direitos da População LGBT do Rio, Claudio Nascimento, defendeu a cassação do mandato do deputado, classificado por ele de “Bolsonazi”. “Há uma confusão na sociedade de direito à opinião com incitação à violência. Sou negro e gay com muito orgulho. O Bolsonaro é o grande lixo humano, o que ele representa como projeto político precisa ser repudiado”, discursou.

No Rio, ato reúne manifestantes contra Bolsonaro. Foto: Fábio Motta/AE