PV suspende filiação de prefeito por apoio à candidata petista

Por Ricardo Chapola

Em nota recebida pela assessoria do Partido Verde de São Paulo, foi divulgada decisão de suspender a filiação do prefeito Antonio Hélio Nicolai, de Itapira, em razão do apoio declarado à candidata do PT durante evento em Campinas no último dia 1°.

Em comunicado público, o presidente estadual Maurício Brusadin anunciou na semana passada que, constatada infidelidade partidária, serão aplicadas as sanções previstas no Estatuto do Partido Verde, inclusive com possível expulsão do prefeito. O caso foi encaminhado à Comissão de Ética do partido com um pedido de Brusadin para que o assunto seja tratado com todo o rigor.

Para os verdes, é inaceitável que membros do partido apóiem candidatos de outras legendas quando o PV tem candidatura própria à Presidência.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Comissão de Ética vai apurar também informações publicadas na imprensa de Campinas sobre a participação de outros sete prefeitos do PV no evento pró-Dilma.