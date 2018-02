PV pede a Alckmin criação de Secretaria de Relações Internacionais

Roberto Almeida

O PV paulista entrega amanhã ao governador eleito Geraldo Alckmin (PSDB) uma lista de propostas para aderir plenamente à próxima gestão no Palácio dos Bandeirantes. Entre elas está a criação da Secretaria de Relações Internacionais. “São Paulo tem um peso econômico e interesses próprios no cenário internacional que, na nossa visão, justificam sua criação”, afirma o documento elaborado pelos verdes.

A reunião com Alckmin, marcada para as 10h, abre as negociações para que a bancada do PV paulista, hoje com nove deputados estaduais, apoie o governador eleito na Assembleia Legislativa. Os verdes pretendem por em xeque sua governabilidade, abalada com o aumento da bancada do PT e com a possível volatilidade do DEM, que sofre pressão do prefeito de São Paulo Gilberto Kassab (DEM). Ele pretende criar uma “terceira via” política no Estado com vistas às eleições de 2012 e 2014.