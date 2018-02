PV promove caravana para lançamento de pré-candidatura de Marina Silva

Por Luciana Nunes Leal

O PV de São Paulo começou a distribuir para filiados e simpatizantes, por e-mail, o convite para a festa de lançamento da pré-candidatura da senadora Marina Silva à Presidência, no próximo domingo, na Baixada Fluminense. Os militantes paulistas sairão às 5h em ônibus oferecidos pelo partido.

Apesar de o convite anunciar também o lançamento de Fernando Gabeira para o governo do Rio de Janeiro, haverá uma festa específica para a pré-candidatura do deputado verde, no domingo seguinte, dia 23.