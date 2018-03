PV coloca seu ex-candidato ao governo como suplente à vaga na Câmara

Da Redação

Prefeito de Rio Claro por duas gestões (1996-2004) e candidato a governador pelo PV em 2006, Claudio de Mauro não figura entre os cem candidatos do partido que vão disputar vaga na Câmara Federal pelo Estado de São Paulo. Mas o ex-prefeito, também professor universitário, tem dito que é um “candidato suplente” e segue em campanha em cidades do interior.

Segundo seus adversários políticos, o PV não relacionou Mauro como candidato porque contas de sua segunda gestão foram rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE), o que impediria sua candidatura, de acordo com a nova lei Ficha Limpa. Mauro nega e diz que tem acordo com o partido para ser candidato.

O PV também diz que não existe nenhum impedimento legal para Mauro. O partido e o candidato só não explicam como seu candidato ao governo em 2006 e um dos políticos do PV com experiência na chefia de Poder Executivo figura apenas como candidato suplente a deputado federal.