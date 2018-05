PT vai interpelar Serra judicialmente por declarações sobre suposto dossiê

Por André Mascarenhas e Wellington Bahnemann

Depois de o pré-candidato tucano, José Serra, elevar o tom e atribuir a responsabilidade pela elaboração de um suposto dossiê contra ele à campanha de Dilma Rousseff, hoje foi a vez do comando do PT partir para o ataque.

Em nota divulgada nesta tarde, a direção nacional do partido afirma que irá interpelar judicialmente o ex-governador de São Paulo. O pedido será feito à Justiça amanhã, e tem por objetivo pedir esclarecimentos sobre as declarações do tucano.

Ontem, em São Paulo, Serra disse “não ter dúvidas” de que o suposto dossiê, cuja fabricação foi revelada no último fim de semana pela revista Veja, teria sido criado à mando de Dilma. Segundo o PT, as acusações são uma “tentativa desesperada de buscar reverter um quadro eleitoral adverso”.

Marina

A pré-candidata do Partido Verde, senadora Marina Silva, também comentou o assunto. “Em uma campanha, qualquer crítica que se faça do adversário precisar estar bem fundamentada sobre dados da realidade”, afirmou.

Segundo Marina, ex-ministra do Meio Ambiente do governo Lula, a experiência passada sobre a elaboração de dossiês mostra que isso é algo “bastante complicado”.

Leia a íntegra da nota

“O PT nacional irá propor na Justiça nesta sexta-feira (4) interpelação judicial contra o candidato do PSDB à Presidência da República, José Serra.

A interpelação tem por objetivo o esclarecimento, por parte do candidato tucano, a cerca das declarações que tem feito à imprensa em que atribuiu ao PT e à candidata Dilma Rousseff a elaboração de um suposto dossiê, no qual seriam reunidas denúncias contra ele.

O PT reafirma que nunca sua direção nacional nem a coordenação da campanha de Dilma Rousseff determinaram a elaboração de qualquer dossiê a respeito.

As especulações a cerca do suposto dossiê estão sendo alimentadas pela oposição numa tentativa desesperada de buscar reverter um quadro eleitoral adverso.

José Eduardo Dutra

Presidente Nacional do PT”