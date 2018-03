PT vai ao TSE contra tuitadas de Índio da Costa

Por Carol Pires

O PT pediu nesta terça-feira, 6, ao Superior Tribunal Eleitoral (TSE), a abertura de ação contra o deputado Índio da Costa (DEM), candidato a vice-presidente na chapa de José Serra (PSDB), por campanha antecipada. O motivo foi um pedido de voto explícito publicado no Twitter. “Conto com seu apoio e com o seu voto. Serra Presidente: o Brasil pode mais”, publicou Índio, no domingo (4). Pela lei, os candidatos só podiam dar início à campanha nesta terça-feira. A multa por propaganda eleitoral antecipada varia de R$ 5 mil a R$ 25 mil.

O deputado federal José Eduardo Cardozo (PT-SP) disse ao Estado que a política da campanha de Dilma Rousseff (PT), do qual é coordenador da área jurídica, era não “judicializar” a disputa eleitoral. Mas, no caso de Índio, a campanha antecipada “ultrapassou qualquer limite”.

“Nós fizemos outras representações contra campanha eleitoral antecipada por situações que até poderiam gerar discussão. Mas, no caso, ele pediu voto explicitamente. Não há discussão”, disse Cardozo. Pedir voto ultrapassou os limites e a campanha se orienta dentro de limites”, completou.