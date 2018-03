PT vai acionar Conselho de Ética contra Jair Bolsonaro

Eduardo Bresciani, do estadão.com.br

O líder do PT na Câmara, Paulo Teixeira (SP), anunciou que o partido vai acionar o Conselho de Ética da Casa contra o deputado Jair Bolsonaro (PP-RJ). Em pronunciamento nesta manhã no plenário da Câmara Bolsonaro questionou a sexualidade da presidente Dilma Rousseff.

“O PT vai entrar com uma ação contra o Bolsonaro no Conselho no início da próxima semana. Nós achamos que ele feriu o decoro parlamentar. O fato dele ser reincidente é um agravante”, afirmou Teixeira.

Em discurso para um plenário praticamente vazio, Bolsonaro questionou a sexualidade de Dilma ao fazer um pronunciamento afirmando que o Ministério da Educação ainda planeja incluir o combate à homofobia nos currículos escolares.

“O kit gay não foi sepultado ainda. Dilma Rousseff, pare de mentir. Se gosta de homossexual, assume. Se o teu negócio é amor com homossexual, assuma. Mas não deixe que essa covardia entre nas escolas de 1º grau”, afirmou.

Em conversa por telefone com o Estado, Bolsonaro afirmou que não era sua intenção questionar a sexualidade da presidente da República. “Não me interessa a opção sexual dela, eu só não quero que esse material vá para a escola”. Ele afirmou que estava falando do amor de Dilma com a “causa homossexual”. Chegou a comemorar a polêmica criada em cima da declaração era positiva. “Uma frase equivocada está ajudando a levantar o mérito da discussão”.