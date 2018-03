PT promove jantar para ajudar a pagar multa de condenados no mensalão

O Estado de S. Paulo

Um grupo de militantes do PT de Brasília vai promover na noite desta quinta-feira, 17, um jantar numa galeteria da cidade, para arrecadar dinheiro destinado a pagar as multas aplicadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a petistas condenados no processo do mensalão. Os convites custam de R$ 100 a R$ 1.000. A ideia da Juventude do PT, um grupo ligado ao ex-tesoureiro da sigla Delúbio Soares – um dos condenados -, é espalhar a iniciativa pelo País.