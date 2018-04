PT pressiona e inclui nome de Palocci em lista de deputados federais

Por Malu Delgado

O PT de São Paulo decidiu incluir o nome do ex-ministro Antonio Palocci na lista de candidatos a deputado federal que será oficializada na convenção do partido no sábado. Para convencer Palocci a concorrer, a direção do PT fez dois acertos: ele terá mais tempo de televisão e contará com um forte grupo de prefeitos que funcionarão como cabos eleitorais.



Foto: Hélvio Romero/AE – 31.05.2010

Palocci havia comunicado ao PT que não concorreria por estar totalmente dedicado à coordenação da campanha de Dilma Rousseff (PT) à Presidência. Para o partido, porém, a participação do ex-ministro na eleição passou a ser estratégica.

O comando petista acredita que Palocci pode puxar votos para a legenda em São Paulo e aumentar o potencial eleitoral da bancada. Além disso, a candidatura do tesoureiro da campanha de Dilma, José Di Filippi Júnior, ex-prefeito de Diadema, pode ser inviabilizada pela Lei da Ficha Limpa. O ex-prefeito tem condenação do Tribunal de Justiça de São Paulo por contratação de empresa sem licitação na prefeitura. Ele ainda analisa o caso juridicamente.

Nos cálculos do PT, sem Palocci e sem Filippi – nome forte em Diadema – , a sigla poderia perder cerca de 500 mil votos.

Ministério. Ainda que o nome de Palocci seja automaticamente lembrado para um eventual ministério de Dilma Rousseff, o PT acha fundamental fortalecer a bancada paulista na Câmara. Além disso, em casos de votações emergenciais, Palocci, por sua experiência no Legislativo e no Executivo, teria um poder de articulação política no Congresso como poucos parlamentares.

O ex-ministro, segundo relatos de dirigentes do PT, está a cada dia mais próximo de Dilma. Palocci não seria um ministro da Fazenda ideal para Dilma, avalia o comando petista, devido ao novo momento econômico. A política econômica conduzida por Palocci no primeiro mandato do presidente Lula foi, reservadamente, criticada por Dilma. Porém, o nome do ex-ministro é hoje, nas apostas petistas, o mais provável para o Ministério da Casa Civil em caso de vitória.

Dilma tem ouvido bastante os conselhos de Palocci e ele quem a conduz “ao mercado”, ou seja, a apresenta a empresários, empreiteiros e banqueiros. Neste circuito, Palocci não só tem credibilidade como é bastante respeitado. “Palocci é o José Alencar (vice-presidente) que a Dilma guarda na manga para fazer a interlocução com o mercado”, resumiu um petista que pediu o anonimato.