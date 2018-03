PT perde disputa para o PMDB e Mendes Ribeiro será o novo líder do governo no Congresso

Christiane Samarco, de O Estado de S.Paulo

BRASÍLIA – O PT perdeu a queda de braços com o PMDB em torno da liderança do governo no Congresso. A presidente Dilma Rousseff decidiu que o novo líder será o deputado Mendes Ribeiro (PMDB-RS), conforme atencipou a coluna de Sonia Racy, nesta sexta-feira, 13. Quem articulava para ganhar o cargo era o senador José Pimentel (PT-CE). Foi a terceira derrota do petista. Ele também disputou e perdeu a vice-presidência do Senado para Marta Suplicy (PT-SP) e a ofensiva para conseguir o Ministério da Pequena Empresa não foi bem sucedida.

Com a decisão, a presidente Dilma evitou abrir novo foco de conflito com o PMDB, uma vez que os últimos líderes governistas no Congresso foram peemedebistas. O último a ocupar o posto foi a senadora Roseana Sarney, hoje governadora do Maranhão.