PT pede a militantes que se ‘armem com argumentos para 3º turno’

Mateus Coutinho

O Partido dos Trabalhadores divulgou nota em seu perfil oficial no Facebook conclamando sua militância a se informar contra os “fantasmas do passado” que tentam criar um “terceiro turno” na disputa presidencial. Com a frase “Militância às Armas”, seguida por uma imagem de computador, notebook, tablet, smartphone e até um megafone, a sigla faz um apelo para seus militantes. “Mantenha-se informado em nossos canais e arme-se com argumentos para rebater a ignorância nas redes e nas ruas.”

Abaixo da mensagem são indicados os links para as páginas do PT, do Instituto Lula, do site e do perfil oficiais de Dilma e da página “O Brasil da mudança”, mantida pelo instituto do ex-presidente. A iniciativa ocorre após a repercussão da polêmica passeata pedindo o impeachment da presidente Dilma Rousseff e a intervenção militar, realizada no último final de semana na Avenida Paulista.

Na nota, o partido não cita especificamente a manifestação, mas afirma que a reeleição da presidente “revelou o desespero de setores que insistem em ignorar a vontade da população demonstrada nas urnas.”.

Veja a íntegra da nota:

“A vitória de Dilma Rousseff revelou o desespero de setores que insistem em ignorar a vontade da população demonstrada nas urnas.

Representantes do atraso, verdadeiros fantasmas do passado, eles tentam criar um terceiro turno da disputa eleitoral ao suscitarem sandices como intervenção militar e até o impeachment da presidenta.

Esqueceram que o povo não é bobo!

Mantenha-se informado em nossos canais e arme-se com argumentos para rebater a ignorância nas redes e nas ruas.

Visite, divulgue e compartilhe”