Por Luciana Nunes Leal

O PT amenizou o objetivo do encontro de cinco centrais sindicais que acontece hoje, no Pacaembu. No site do partido na internet, a notícia de ontem sobre a Conferência Nacional da Classe Trabalhadora anunciava: “Centrais unificam agenda política e mobilização eleitoral contra o PSDB”. Hoje, o tom é mais moderado: “Centrais sindicais realizam assembleia para debater projeto nacional de desenvolvimento”.