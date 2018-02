PT divulga foto oficial de Lula e Dilma para campanha

do estadão.com.br

A direção nacional do PT divulgou em seu site a foto oficial da presidente Dilma Rousseff e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para candidatos petistas usarem em suas campanhas eleitorais.

Em nota, a sigla afirma também que estão em produção outras peças publicitárias para rádio e TV com a participação das lideranças nacionais do PT.

Em São Paulo, onde Lula deve concentrar sua participação para apoiar a campanha de Fernando Haddad, o ex-presidente não deve participar de caminhadas com a militância, apenas de carreatas. Preocupada com a saúde de Lula, a cúpula da campanha vai instalar um estúdio no Instituto Lula para o ex-presidente não precisar se deslocar para gravar mensagens de campanha.