PT deve pedir ação penal contra vice de Serra

Gustavo Uribe

O PT pretende protocolar no Supremo Tribunal Federal (STF) e no Ministério Público Eleitoral (MPE) notícia-crime contra o deputado Índio da Costa (DEM-RJ), candidato a vice-presidente na chapa liderada pelo tucano José Serra. De acordo com o advogado Pierpaolo Bottini, que representa o PT nas áreas eleitoral e penal, a expectativa é de que a legenda dê entrada hoje (19) ao pedido de abertura de ação penal contra o parlamentar por injúria e difamação.

O advogado informou que a legenda deve pedir ainda direito de resposta às declarações do candidato a vice. Em entrevista ao portal do PSDB, na sexta-feira, Índio da Costa associou o PT às Forças Revolucionárias Armadas da Colômbia (Farc) e ao narcotráfico. “Todo mundo sabe que o PT é ligado às Farc, ligado ao narcotráfico, ligado ao que há de pior. Não tenho dúvida nenhuma disso”, afirmou no vídeo.