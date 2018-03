Malu Delgado

O PT convocou militantes para uma mobilização nacional nesta terça-feira, 13 – o número da legenda -, batizada de “onda vermelha”. Na convocação, publicada no site do partido, dirigentes estimulam simpatizantes e militantes do partido a irem para as ruas com roupas vermelhas, bandeiras e sobretudo, postarem fotos e textos na blogosfera e no twitter com a hashtag (palavra-chave de identificação) “ondavermelha”.