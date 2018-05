PT cobra fatura do PMDB no Paraná

Por Malu Delgado

Após intervenção do diretório nacional do PT que forçou o apoio à reeleição de Roseana Sarney (PMDB) no Maranhão e do acordo em Minas Gerais que avalizou a candidatura do ex-ministro Hélio Costa (PMDB) ao governo, os petistas aumentam a cobrança para que a cúpula do PMDB solucione o palanque no Paraná.

O senador Osmar Dias (PDT), até ontem, havia dado garantias à direção nacional do PT que sairá candidato ao governo se o PMDB indicar o vice. Para isso, é preciso que o atual governador Orlando Pessuti (PMDB) desista da reeleição.

O PT, que oficializou, no domingo, a candidatura de Dilma Rousseff ao Planalto tendo Michel Temer (PMDB) como vice, dá como certa a solução. O ministro Paulo Bernardo (Planejamento) informava a dirigentes do PT, na convenção da sigla, que Dias será o candidato ao governo. A mulher de Bernardo, Gleice Hoffman (PT), disputará o Senado.

