PSOL lança voo solo à presidência da Assembleia paulista

Roberto Almeida

O deputado estadual Carlos Giannazi (PSOL) lança nesta quinta-feira, às 16 horas, candidatura à presidência da Assembleia Legislativa de São Paulo. E sabe que ele terá um único voto: o dele mesmo.

No ato, que será realizado no plenário José Bonifácio, na Assembleia, Giannazi diz que vai “desmascarar” o adversário e virtual eleito, Barros Munhoz (PSDB), que deve contar com o apoio de todos os demais deputados estaduais – inclusive os do PT.

A eleição para a Mesa Diretora da Casa é no dia 15 de março, mesma data da posse dos parlamentares.