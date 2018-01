PSOL faz aditamento e Jaqueline Roriz terá mais prazo para defesa

Eduardo Bresciani, do estadão.com.br

O PSOL decidiu fazer um aditamento nesta terça-feira ao pedido de investigação feito na Corregedoria e, com isso, ampliou o prazo de defesa da deputada Jaqueline Roriz (PMN-DF). O aditamento pede que seja investigado o uso de dinheiro da Câmara para pagar aluguel ou condomínio de um imóvel do marido da parlamentar, Manoel Neto. Com isso, a deputada terá agora até a próxima terça-feira para se manifestar na Corregedoria sobre esta acusação.

A investigação na Corregedoria tem caráter preliminar. O corregedor, Eduardo da Fonte (PP-PE), vai apresentar para a Mesa um parecer pelo encaminhamento ou não do caso ao Conselho de Ética. A defesa da deputada questiona esta investigação porque a deputada já está respondendo a processo no Conselho devido a outra representação do PSOL.

Jaqueline Roriz foi flagrada em vídeo de 2006 recebendo um pacote de dinheiro do delator do “mensalão do DEM”, Durval Barbosa. A defesa da parlamentar afirma que o Conselho não tem possibilidade de julgá-la porque o caso é anterior ao mandato.