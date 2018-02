PSOL e PPS levarão Valdemar da Costa Neto ao Conselho de Ética

Eduardo Bresciani, do estadão.com.br

O PSOL e o PPS apresentarão na quarta-feira, 13, uma representação no Conselho de Ética da Câmara contra o deputado Valdemar da Costa Neto (PR-SP). Os partidos pedirão que se investigue a atuação de Valdemar e pessoas de sua confiança no ministério dos Transportes e em outros postos no governo federal.

O líder do PSOL, Chico Alencar (RJ), disse ao Estado que a representação terá como base as matérias da revista Veja que acusam Valdemar de participar de uma espécie de “mensalão” no Ministério dos Transportes e a entrevista dada pelo deputado a uma rádio de Mogi das Cruzes na qual ele diz que procura indicar diretor para um banco público para conseguir liberar mais facilmente recursos para aliados.