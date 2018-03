PSDB relança blog de denúncias ao governo Dilma

Julia Duailibi

Depois de sair do ar durante a campanha eleitoral, o PSDB relançou o blog Gente que Mente. A iniciativa pretende catalisar as críticas da direção nacional do partido ao governo Dilma Rousseff. O blog foi relançado num momento em que setores do PSDB se dividem a respeito do tom das críticas ao Palácio do Planalto: aliados de José Serra acham que agora é o momento de fazer oposição; tucanos ligados a Aécio Neves sugerem maior diálogo com a presidente.

“Aqui estaremos para mostrar a verdade dos fatos e dos números, bem como denunciar manobras do governo para maquiar a realidade. Vamos denunciar bravatas e falsas promessas”, diz o texto, intitulado “Voltamos”.

Na campanha de 2010, o PT chegou a pedir à Justiça a retirada do blog do ar. Diante do temor de uma repercussão eleitoral negativa dos ataques ao governo, os tucanos resolveram suspender o projeto.