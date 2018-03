PSDB paulistano anuncia debate com quatro pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo

estadão.com.br

O diretório municipal do PSDB vai promover na segunda-feira, 28, o primeiro debate com os pré-candidatos do partido à Prefeitura de São Paulo: o secretário estadual de Cultura, Andrea Matarazzo; o deputado estadual Bruno Covas; o secretário estadual de Energia, José Aníbal, e o deputado federal Ricardo Tripoli.

Segundo nota divulgada nesta sexta-feira, 25, pelo PSDB, trata-se do primeiro de uma série de quatro encontros que devem ser realizados em diferentes regiões da capital paulista.