PSDB não descarta lançar candidato próprio à prefeitura do Rio

Luciana Nunes Leal, de O Estado de S.Paulo

Provável candidato do PSDB à prefeitura do Rio, o deputado Otávio Leite conta que, na semana passada, conversou com o ex-governador de São Paulo José Serra que, segundo o tucano carioca, estava “indignado” com rumores de que o partido poderia se aliar ao DEM e ao PR e abrir mão da candidatura própria na capital fluminense.

O presidente do PSDB, deputado Sérgio Guerra (PE), no entanto, já esclareceu que reuniu-se com Rodrigo Maia (DEM) e Anthony Garotinho (PR) para discutir possíveis alianças apenas em municípios do interior e da região metropolitana. “Por mais que eu compreenda as dificuldades de enfrentar o domínio do PMDB e a mexicanização da política no Rio, há brechas onde a gente pode entrar e fortalecer o PSDB. Não seremos coadjuvantes onde podemos ser protagonistas”, diz Otávio Leite.

O DEM está em avançadas negociações para lançar o deputado Rodrigo Maia candidato a prefeito, em aliança com o PR. A filha de Garotinho, deputada estadual Clarissa Garotinho, deverá ser candidata a vice de Maia. O PSDB vai estimular outras candidaturas de oposição para tentar um segundo turno contra o prefeito Eduardo Paes (PMDB).

“Quanto mais candidatos houver, melhor, porque atraem eleitores diferentes. Temos quatro partidos de oposição no Rio em que as combinações de alianças são sempre possíveis: PSDB, PPS, DEM e PR”, diz o presidente do PSDB fluminense, deputado estadual Luiz Paulo Corrêa da Rocha.