PSDB muda a data da convenção para oficializar candidatura de Alckmin

Por Silvia Amorim

O PSDB paulista mudou a data da convenção para oficializar a candidatura de Geraldo Alckmin ao governo de São Paulo. Inicialmente marcada para o dia 12 de junho, ela está programada agora para o dia 13. A justificativa do partido para a mudança era a coincidência com a data da convenção nacional para lançar o presidencial José Serra, que será no dia 12 em Salvador.

Por outro lado, a alteração fará com que o lançamento de Alckmin em São Paulo ocorra no mesmo dia em que o PT oficializará a candidatura de Dilma Rousseff à Presidência. O plano é que o evento petista aconteça em Brasília. Os tucanos querem fazer em São Paulo um evento conjunto com todos os aliados na Assembleia Legislativa.

Serra e o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso também deverão ser a grande estrela da convenção estadual do PSDB em São Paulo, a exemplo do que ocorreu no fim de semana passado no lançamento da pré-candidatura de Alckmin, dividindo espaço na mídia com a ex-ministra. O partido nega que esse tenha sido um dos motivos para a mudança.