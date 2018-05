PSDB leva Fernando Henrique Cardoso à TV neste sábado

Pedro Venceslau e Carla Araújo

O PSDB vai veicular nesta sábado e na próxima terça-feira as inserções de 30 segundos na TV com uma mensagem do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, na qual ele elogia o senador Aécio Neves, pré-candidato tucano à Presidência.

“Aécio governou Minas e foi escolhido várias vezes o melhor governador do Brasil. O País quer gente assim, capaz e com coragem para mudar as coisas. É isso que me dá esperança”, diz FHC na mensagem.

O ex-presidente faz referência às manifestações de junho para passar a mensagem de que Aécio representa “uma nova geração”. “Os brasileiros nas ruas deixaram bem claro: Se a politica não mudar, o País também não vai mudar. É hora de dar lugar a uma nova geração”.

Essa é a primeira vez desde que FHC deixou o Planalto que o partido utiliza a imagem do ex-presidente como mote de campanha.