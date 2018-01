PSDB irá pedir investigação sobre segurança nas obras de túnel do PAC que desabou

Radar Político

A liderança do PSDB na Câmara dos Deputados informou, por meio de sua assessoria de imprensa, que pedirá ao Ministério Público do Trabalho que investigue as condições de segurança dos trabalhadores no túnel Cuncas I, cujo teto desabou no último dia 21. O túnel, que faz parte do PAC, foi uma das últimas obras visitadas pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Nordeste antes de deixar a Presidência da República.

Ainda segundo a assessoria tucana, o líder do partido, deputado Duarte Nogueira (PSDB-SP), também apresentará requerimento à Mesa da Câmara para que uma Comissão Externa acompanhe in loco as consequências do desabamento. A nota divulgada pela liderança do PSDB relaciona o acidente a outros incidentes com trabalhadores registrados em obras do PAC.

De acordo com o texto, Nogueira também protocolará representação no Ministério Público do Trabalho contra o ministro Carlos Lupi para que seja investigada a possível omissão na fiscalização dos direitos dos trabalhadores junto às obras nas Usinas de Jirau e Santo Antônio.

